День независимости без парада: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении Дня независимости Украины в 2019 году, в котором нет ни слова о параде в честь торжества.

В документе перечислены все торжественные мероприятия, провести которые поручено Кабмина. Текст указа датирован 11 июля, но сегодня, 15 июля, он появился на официальном сайте президента.

Согласно документу, «с целью достойного празднования» 28-й годовщины независимости страны 24 августа пройдет торжественное поднятие национального флага, будут возложены цветы к памятникам, проведены тематические научные конференции, молебен за Украину, а также «информационно-образовательные и патриотично- воспитательные меры».

Как и предполагалось ранее, проведение военного парада указом президента не предусмотрено. Так как документ уже вступил в силу, становится понятно, что в этом году Украина отметит годовщину независимости без парада.

Кроме того, в рамках проведения празднования также запланированы торжественные мероприятия в населенных пунктах, в которых примут участие представители власти, нардепы, представители иностранных государств и религиозных организаций.

Напомним, ранее в своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что в этом году День независимости пройдет в новом формате. Средства, которые были бы потрачены на проведение парада, президент пообещал выделить на премии Украинской военным.