День знаний в условиях пандемии - в Харькове больше 130 тыс. учеников пошли в школы

В масках, часто без праздничных линеек и с дополнительными входами в школы. Так в харьковских школах возобновили обучение оф-лайн после почти полугодового перерыва. Все, чтобы соблюсти карантина и избежать распространения COVID-19. Всего, в школах пошли более ста тридцати тысяч учеников. И особое внимание сегодня – первоклассникам.

С защитной маской в ​​рюкзаке и праздничной прической первоклассница Николь. Ученикам младшей школы маски носить не надо. Но мама на всякий случай дала. В школу, говорит Николь, готова.

НИКОЛЬ, первоклассница:

-Учатся -Чему? -Писать, читать...

В одиннадцатой школе Харькова от традиционных линеек давно отказались. В этом году из-за требований карантина первоклашек собирают во дворе школы по очереди - все четыре первых класса. Небольшое поздравления от директора и классы с интервалом в десять-пятнадцать минут заводят в здание школы через специально оборудованный вход. Всем измеряют температуру.

Сегодня они будут в школе не более двух часов. За это время успеют позавтракать, познакомиться и побывать на одном уроке. Там детям расскажут об истории и традициях школы.

СВЕТЛАНА ПРОЦЕНКО, директор школы №11 (Харьков):

Але вони не пересікатимуться з іншими класами, бо саме для початкової школи більш-менш зручно зробити ось ці виходи-перерви, бо там один вчитель і регулює сам вчитель.

За детей спокойны, говорят родители первоклассников. Многие заранее пришли в школу и убедились: к работе в условиях карантина там подготовились как смогли.

СВЕТЛАНА, мама первоклассницы:

Проверяли, заходили в класс, в туалеты, разговаривали с учительницей, были собрания, разговаривали с учительницей. Убедились, что все подготовлено и все в порядке в школе.

ЛЮДМИЛА, бабушка первоклассника:

Нічого не перевіряла. Сподіваюсь, все буде безпечно та надійно.

ВИТАЛИЙ, папа первоклассника:

Дети будут сидеть в классах, поэтому я считаю, это более или менее безопасно будет.В классах будет дезинфекция, поэтому я думаю, все будет хорошо. Первый класс только в школу, ребенок должен социализироваться. Я не считаю, что дистанционный вид образования подходит для таких маленьких детей.

ОЛЬГА, мама первоклассника:

Я думаю, что безопасно. Все соблюдены меры безопасности. Я знаю, что сделаны несколько входов для деток и все дезинфицирующие средства имеются. Поэтому мы думаем, что будет безопасно.

Для безопасного начала учебного года защитные маски есть, - рассказывает директор. Они для учителей, что меняли каждые три часа. В школе сделали четыре входа. Это чтобы избежать скопления детей.

СВЕТЛАНА ПРОЦЕНКО, директор школы №11 (Харьков):

У нас такі трохи форс-мажорні обставини. Ми розраховували на один вхід з боку спортивної зали, але ми зрозуміли, що ми не встигаємо. І ми перенесли, у нас є ще один вихід на сторону нашого такого невеличкого городику. Тобто, дітки будуть заходити звідти. Поки ми не доробимо той вхід, потом ми просто поміняємо маршрути.

Но несмотря на то, что Харьков до сих пор в оранжевой зоне, во многих школах города таки провели праздничные линейки. Причем, председательствовали на массовых мероприятиях с нарушением карантина чиновники мэрии. На видео с социальных сетей видно, как заместитель Кернеса приветствует детей и родителей.

На соблюдение требований карантина, все эти маски, санитайзеры, бумажные полотенца, дополнительные входы-выходы государство школам ни копейки не дало. Все приобрели на средства местных бюджетов. Повлияет ли возобновление обучения в школе на эпидемиологическую ситуацию, скоро увидим.

В последние недели на Хариковщине стремительно увеличивается количество больных COVID-19. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердили у двести шестьдесят одного человека. Всего за время пандемии в регионе заболели более девяти тысяч людей. Двести одного человека врачам спасти не удалось.