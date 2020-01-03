Директору Гутянского лесхоза Сысе, подозреваемому во взятке в 100 тысяч долларов, разрешили снять электронный браслет

Директору Гутянского лесхоза в Харьковской области Виктору Сысе, которого подозревают в даче взятки в 100 тысяч долларов, суд изменил меру пресечения.

Об этом сообщается в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 27 декабря, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Напомним, правоохранители задержали скандального директора лесхоза в конце октября 2019 при попытке дать взятку в размере 100 тысяч долларов детективу НАБУ за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки леса.

Сысе избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5 миллионов гривен, и 4 ноября он вышел из СИЗО, но с обязательством ношения электронного браслета. Также суд обязал подозреваемого сдать загранпаспорт на время проведения расследования и сообщать детективу (следователю), прокурору об изменении своего места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Как стало известно из документа, 27 декабря Высший антикоррупционный суд продолжил все обязательства подозреваемому до 31 января 2020 года.

О необходимости носить подозреваемому электронный браслет в перечне обязательств в постановлении суда не указывается.

Напомним, директор “Гутянского лесхоза" Виктор Сыса был задержан правоохранителями при попытке дачи взятки в сумме 100 тысяч долларов детективу НАБУ.

Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра" рассказал, что задержанный в Дергачевском районе за попытку подкупить детектива НАБУ глава "Гутянского лесхоза" Виктор Сыса во время встречи перепутал пакеты с деньгами и принес больше, чем собирался.

По его словам, лесник вместо 100 тысяч долларов предполагаемого размера взятки принес 110.

Как рассказал директор НАБУ, когда "детектив под запись позвонил Сысе и спросил об этом, Сыса ответил: "Да я перепутал пакеты".