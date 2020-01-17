Директору лесхоза на Харьковщине, отстраненному от должности, избрали меру пресечения

На заседание по избранию меры пресечения директору ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктору Сысе операторов не пустили. В зал смогли зайти лишь несколько журналистов и пара блогеров.

Прокуратура просила для Сысы круглосуточный домашний арест на два месяца, адвокаты лесника были против удовлетворения ходатайства прокуратуры по ряду весомых по их мнению причин.

Как минимум Сысе нужно участвовать в судебных заседаниях и расследовании НАБУ в Киеве, он находится на постоянном контроле врачей, по словам адвоката, он имеет ряд хронических болезней и помимо всего этого находится в декретном отпуске по уходу за малолетним ребёнком.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору ГП «Гутянское лесное хозяйство», который подозревается в служебной халатности.

Напомним, Виктора Сысу подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) директору вышеуказанного государственного предприятия.

Как ранее сообщалось, директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. Из-за этого во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года незаконно вырубили и вывезли более 200 дубов. В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.



Сысе грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

