Дорога возле жилых домов по улице Сергея Грицевца превратилась в полосу препятствий

Состояние дороги возле 48-го дома по улице Сергея Грицевца для местных жителей - серьезная проблема. После неединоразовых обращений к власти дорогу начали ремонтировать - сняли частично покрытие с проезжей части и тротуара, привезли бордюры. Но это было еще летом, а с того момента никаких работ местные тут не замечали. А недоделанная дорога с вывернутым асфальтом, особенно после дождей, для людей превращается в полосу препятствий.

Галина Ясенко, жительница дома

Водители едут, а по дорогам ходят люди, едут люди с колясками, молодые девушки идут, - водители ругаются, мол, ходите по тротуарам - а где у нас тротуар - тротуара у нас нет. Так что надо побыстрее делать дорогу, ведь придет зима. А у нас много детей, люди с колясками, занесет дорогу снегом - что делать будем?



Татьяна Шпачинская, жительница дома



Очень неудобно ехать с коляской, особенно когда дождь, ям не видно, луж не видно, коляска чуть ли не переворачивается. Я понимаю, что мне приходится ездить по проезжей части, но по-другому я не могу проехать

Раисе Федоровне восемьдесят лет. Идя по тротуару, она неосторожно ступила на асфальт и сломала ногу.

Раиса Федоровна, местная жительница



Упала и лежу. Еле поднялась за той тачечкой, я на базар езжу, еле поднялася, понимаете. Кому оно нужно, когда дорогу эту сделают?



Особенно пугает людей участок дороги с люком. Асфальт тут сняли вместе с крышкой, а потом просто положили ее на место. Так что его люди обходят стороной - боятся провалиться. При этом те же проблемы в домах вокруг – например, в 50-м и 52-м.

Тем временем в Департаменте строительства и дорожного хозяйства говорят: ремонт, как и надлежит, будут вести со следующей недели.