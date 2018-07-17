Доступное и надежное жилье. У харьковского застройщика открылся отдел продаж в центре города

Новый офис продаж строительной компании "Строй Сити" торжественно открыл свои двери для харьковчан по улице Сумской, 60.

Лариса Вилкова, директор банка "Конкорд"

Сегодня в центре города, недалеко от нашей дирекции, открылся центр продаж, наших партнёров по бизнесу. Сделки оформляем, хотим, надеемся, что этот центр продаж поможет нам в дальнейшем развитии.

«Строй сити» - строительная компания, которая работает в Харькове с 2006 года. На счету компании более 100 завершенных объектов, а это около 26 000 заселенных квадратных метров более чем тысячей довольных жителей.

Валерия Чернявская, руководитель отдела продаж компании "Строй Сити"

Мы открыли центральный отдел продаж для улучшения качества обслуживания наших клиентов, теперь покупатели могут с минимальной затратой времени и сил и при максимальном удобстве выбрать себе квартиру в наших жилых комплексах. Сейчас проходит множество акций с условиями, о которых вы можете ознакомиться на центральном отделе продаж. Вы счастья хотите - звоните в «Строй Сити»»

Сейчас ведутся работы по подготовке территории для второй очереди строительства в жилых комплексах «Парковый квартал» и «Венский Дом» с удобной транспортной развязкой и перспективой дальнейшего развития инфраструктуры в районе.