Дружба и верная служба. Кинологи устроили праздник для детей в Саржином яру

Преодоление полосы препятствий, поиск опасных веществ, задержание мнимого правонарушителя, а также демонстрация элементов тактической подготовки. Программа выступлений кинологов Нацгвардии и их четвероногих подопечных насыщенная. Главное - показать собак в работе и поразить этим зрителей.

....Собака шукає вибухівку… Собака показала своїми діями, де саме знаходиться запах вибухової речовини.

Нацгвардеец Роман Бестанчук со своей воспитанницей Вегой работает уже 3 года. Рассказывает, в поиске оружия, боеприпасов и гильз ей нет равных. Так же, как и при задержании преступников.

Самое главное для кинолога, говорит, хорошо изучить характер собаки, четко ставить перед подопечной задачу, и удачно сочетать тренировки, работу и отдых даже во время насыщенного графика.

Роман Бестанчук, кинолог

Надо желание, чтобы у человека было, и определенный курс подготовки пройти. Кажется, что каждый может с помощью корма подготовить. Да, какой-то уровень добьешься, но конкретно, чтоб собака, тело было защищено, над этим надо работать.

Дети от работы специалистов и их хвостатых питомцев в восторге. И выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться со служебными собаками.

Лиза

Я ветеринаром хотела стать давно. С детства. Смотрела Энимал планет. Как операции делали. А понравилось больше всего, когда руками, а он выполнял, без голоса. Не говорил. А показывал и выполнял задание.

Алина

Я бы, наверное, хотела больше стать кинологом. Потому что очень люблю животных. Еще мне очень понравилось, когда собака искала опасные вещества под машиной. Очень интересно было.

Показательные выступления нацгвардейцы проводят в Харькове уже не впервые. Таким образом хотят рассказать детям как можно больше о работе военных. В подразделениях Нацгвардии Восточного территориального управления служат около сотни собак. Четвероногие и кинологи имеют множество отличий и наград. Попасть в ряды Нацгвардии могут только собаки в отличной форме. Кинологи проходят тщательную психологическую и физическую подготовку.

Николай Побережный, офицер гражданско-военного сотрудничества

Це дуже сміливі, дуже обізнані, навчені люди. І собаки - їх чотирилапі друзі, які виконують завдання не тільки у нас, на Харківській землі. А й в зоні ООС. Зокрема, на блок-постах. Неодноразово силами чотирилапих друзів було вилучено багато зразків зброї, боєприпасів, вибухових речовин, і так далі.

Харьковские кинологи уже третий год подряд лидеры среди подразделений Национальной гвардии.

На Харьковщине собак привлекают преимущественно для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий. В зоне проведения операции Объединенных Сил задач гораздо больше, чаще всего это касается поиска взрывчатки и оружия.