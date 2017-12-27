ДТП на Сумской: в полиции открыли дело против автошколы, где училась Зайцева

Жуткая авария на Сумской произошла 18 октября. Лексус, за рулем которого находилась 20-летняя Алена Зайцева, столкнувшись с Фольксвагеном Туарег, вылетел на тротуар, где буквально раздавил пятерых людей. Еще одна девушка умерла в больнице через неделю. Кроме того, еще пять человек получили травмы. На данный момент у следствия двое подозреваемых, которые пребывают в СИЗО. Кроме Алены Зайцевой под стражу взяли и водителя Фольксвагена, Геннадия Дронова, который свою вину не признал. Он, по версии следствия, выезжал на Сумскую с Бурсацкого спуска на «желтый» и не заметил Зайцеву, которая мчала с площади Конституции и тоже пыталась пересечь перекресток уже на красный свет. И хотя Зайцева свою вину все-таки признала и попросила прощения у родственников погибших и травмированных, причин такого экстремального вождения она не назвала. Сначала следователи допускали, что всему виной были опиаты, следы которых нашли в крови подозреваемой. Но защита настаивает, это просто последствия приема обезбаливающих, а никак не наркотиков. Позже в медиа появилась версия, что причина скоростной езды Зайцевой – несанкционированные городские гонки, и якобы, была еще одна машина, с которой подозреваемая соревновалась, а значит, в деле может появиться третий подозреваемый.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковськой обл.:

Фактично ми не розуміємо чи перегони, чи не перегони. Рух більше 60ти кілометрів заборонено. Уже коли будь-який водій перевищує швидкість він порушує правила дорожнього руху і будь-які наслідки, що тягнуть за собою тілесні ушкодження людей, загибель людей, тягнуть за собою кримінальну відповідальність. В порушеннях іншого водія вбачається три пункти правил. І з усього ми бачим, що порушення правил дорожнього руху обох водіїв окремо, призвели до зіткнення і до загибелі шести людей.

Поэтому, отметили правоохранители, продление сроков расследования не связано с поиском третьего подозреваемого. Все прозаичнее, следователи ждут результатов медицинских экспертиз. Кроме того, полицейские взялись за автошколу, где училась Зайцева. Открыто отдельное производство по статье «Служебная халатность». Ведет это дело отдельный следователь. А вот что касается работников полиции, которые принимали экзамен у Зайцевой и выдали ей права, уголовное дело пока не открыто. Никаких обвинений не предъявлено.