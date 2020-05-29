Два харьковских трамвая меняют маршрут движения

Движение трамваев по ул. Молочной, на участке от ул. Плехановской до пр. Московского, будет запрещено с 23:10 31 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Плехановская - ул. Молочная.

На этот период движение трамваев будет организовано так:

трамвай №8 (с расширением режима работы и сокращением интервалов движения):

разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

трамвай №27:

разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.