Двух жителей Балаклеи мошенники оставили без сбережений

В Балаклее от мошеннических действий неизвестных злоумышленников пострадали 59-летний мужчина и 58-летняя женщина. Общая сумма ущерба составила более 10000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 59-летнему жителю поселка Донец позвонил неизвестный и представился работником банка. Мужчина предоставил по телефону незнакомому человеку всю необходимую информацию по его денежной карте. Уже через несколько минут с карты потерпевшего были списаны более 4000 гривен.

В такую ​​же ловушку попала 58-летняя жительница Балаклеи. Женщине сообщили, что ее банковский счет кто-то пытается взломать. Чтобы сохранить деньги и не попасть в руки мошенников, ему необходимо было предоставить личные данные, что она и сделала. После этого обнаружила, что со счета было снято более 6000 гривен.

По вышеуказанным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают злоумышленников.