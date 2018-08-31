Экологическая акция и появление IT-сквера: в харьковском Политехе состоялось необычное посвящение в студенты

31 августа 2018 г. 18:28
Автор: Виталий Лабскир
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Сегодня праздник для недавних абитуриентов ВУЗов, которым посчастливилось сдать экзамены - день посвящения в студенты. Для первокурсников НТУ "ХПИ" он начался довольно нестандартно.

Сергей Семенов, заведующий кафедрой НТУ "ХПИ":

В этот день, в нашем исторически известном ВУЗе, мы решили сделать небольшой флэшмоб, небольшое начинание - в этом затишном, но уже довольно старом парке открыть новые аллеи. Сделать некий ребрендинг, сделать обновление.

Студенты первого курса кафедры "Вычислительная техника и программирование" сажали деревья, которые сформируют современный IT-сквер. Это событие стало началом реконструкции старого парка, расположенного перед Вечерним учебным корпусом. На следующей же неделе, с началом учебного года, первокурсникам придется делать первые шаги по освоению выбранной профессии.

Виктория Горбунова, первокурсница НТУ "ХПИ":

На самом-то деле я сажу дерево уже не первый раз. В школе мы подобное делали месте с классом. И сейчас это помогает мне вспомнить те эмоции, которые я переживала со своим дружным классом.

Пройдут годы учебы в НТУ "ХПИ", и те, кто сажал эти маленькие деревца, стануть специалистами по программированию, тестированию, компьютерному дизайну, кибер-защите. Как говорят сегодняшние первокурсники, они придут в свою альма-матер прогуляться тропинками IT-сквера под деревьями, которые сами когда-то посадили.

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