Экс-главу харьковской ГАИ задержали в Киеве за вождение авто в нетрезвом виде (видео)

Ночью 18 января в Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова.

Об этом сообщил паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как выпивший водитель садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и последовали за автомобилем.

"Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию", - отмечается в сообщении.

Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разбираться.

Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы.

После того, как он несколько раз попробовал "уйти домой", патрульные решили его задержать.

"Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление, и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках. В это время его жена ходит и просит всех не снимать на камеры, выговаривая, что это «не правильно», он - полковник. Далее - процедура прохождения драгера, медосвидетельствование, от которых он отказался", - отмечается в сообщении.

Видео задержания харьковского экс-гаишника было опубликовано в харьковских пабликах.

Напомним, Ершов, заместитель начальника Департамента ГАИ, был фактическим руководителем автоинспекции один месяц в 2015 году.

Ершова уволили после того, как у него нашли незадекларированный трехэтажный особняк в Киеве. Кроме того, тогда же стало известно, что гаишник подарил дочери на совершеннолетие незадекларированный Range Rover.