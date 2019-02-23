Эксперт назвал города, которые пострадают в случае разрушения Крымского моста

23 февраля 2019 г. 21:53
Источник: УНИАН
173 просмотра

Если построенный Россией мост в захваченный Крым через Керченский пролив развалится, то больше всего от этого пострадают украинские портовые города Мариуполь и Бердянск.

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на чате в Главреде.

По его словам, надежда украинцев на то, что Керченский мост в конце концов рухнет, не имеет смысла, так как Украина лишится возможности перевозить продукцию по морю, в частности, металлопрокат из Мариуполя.

"Если этот мост развалится, то больше всего от этого пострадают наши Мариуполь и Бердянск. Потому что, рухнув, мост перегородит фарватер, а если будет перегорожен фарватер, то мы не сможем перевозить нашу продукцию…" - отметил собеседник.

"Но у нас даже стратегии такой сейчас нет, государство ее не выработало. Наш институт заканчивает доклад по Донбассу, и как раз эти решения мы будем предлагать. Но это не государство делает, а мы — сидим, смотрим на карту и думаем, как решить такого рода проблемы. Государство же находится в крайне слабой стратегической позиции", — утверждает аналитик.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.