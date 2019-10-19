 

Элладская церковь официально начала общение с ПЦУ

19 октября 2019 г. 16:03
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Сегодня, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины.

Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info.

Сообщается, что сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).

Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.

Отметим, на прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.