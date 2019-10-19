Элладская церковь официально начала общение с ПЦУ

Сегодня, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины.

Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info.

Сообщается, что сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).

Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.

Отметим, на прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.