Еще 204 миллиона гривен на ремонт. Почему дорогой «Мерефа-Лозовая-Павлоград» заинтересовалась прокуратура?

Прокуратура взялась за несколькомиллионный ремонт дороги «Мерефа-Лозовая-Павлоград», которую, собственно, открыли еще в сентябре прошлого года. В мае 2019, пишут антикорупционщики, «Служба автомобильных дорог» Харьковской области заключила с договор с ООО «Автомагистраль-Південь» почти на полтора миллиарда гривен по текущему и среднему ремонту участка этого пути протяженностью 85,5 км, а потом якобы на ликвидацию дефектов на свежеуложенном покрытии решили добросить еще 204 миллионов гривен, уже в декабре.

Сейчас правоохранители занялись тем, чтобы обжаловать этот договор в суде, потому как «Служба автомобильных дорог», по их мнению, вопреки закону не провела открытые торги по закупке данных работ, тем самым даже не попыталась сэкономить государственные средства. В настоящее время открыто производство, по делу продолжается судебное разбирательство.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

На думку прокуратури, розпорядник бюджетних коштів, а саме «Служба автомобільних доріг» безпідставно застосувала переговорну процедуру, внаслідок чого не відбулося відкритих торгів і початок цих торгів починався з 204 мільйонів гривень.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, полиция расследует уголовное производство относительно незаконного заключения этого договора.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Щодо цієї ділянки дороги наразі існує кримінальне провадження, де працівники правоохоронних органів вивчають доцільність та раціональність використання бюджетних коштів під час ремонту дороги.

В сентябре, когда в облгосадминистрации заверили, что работы качественные и выполнены в полном объеме, покрытие не продержалось без дополнительного ремонта и нескольких месяцев. Но вот, по словам антикорупционщика Дмитрия Булаха, все недостатки подрядчик должен устранять за свой счет.

Дмитрий Булах, сооснователь "Харьковского антикоррупционного центра"

В подібних договорах прописуються гарантійні зобов'язання підрядника робіт, якщо там щось стається з цією дорогою за короткий строк і певний проміжок часу, тоді підрядник за свій рахунок відновлює, власне, стан дороги первинний. Однак вже через місяць, можливо, це не було прописано в гарантійних зобов’язаннях чи може там були якісь проблеми, мені важко сказати, але ми бачимо, що мінус 200, там трохи більше 200 мільйонів гривень пішло невідомо куди фактично.

Пресс-служба автомобильных дорог Харьковской области по телефону новостям АТН сообщила, что 204 млн пошли на дополнительные работы, связанные с дорожным полотном. Все они сейчас выполняются согласно графику. А что касается самой процедуры, то она, по словам САД, была проведена в рамках действующего законодательства.

В общем, говорят в САД, за ремонт дороги "Мерефа-Лозовая-Павлоград" они взялись еще в 2017 году, в прошлом по всей протяженности дороги было восстановлено 76 км и введено в эксплуатацию 49 км, участки, говорят, выполнены в полном объеме. Завершение всех работ по данному объекту планируют в конце лета или в начале осени.