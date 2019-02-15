Еще один год волшебства от проекта «Здійсни мрію»

Команда 1+1 подвела итоги года в проекте «Здійсни Мрію».

Арт-марафон, который был проведен командой 1+1 в Харькове, привлек внимание харьковчан к проблеме детских мечтаний.

Самый грандиозный и самый трогательный проект идет на новые рекорды, четвертый год осуществляя мечты украинских детей.

Изначально команда проекта ставила цель исполнять мечты болеющих детей, но за годы проект перерос во всеукраинское движение за мечту.

«Нет в жизни прекрасней момента, чем тот, когда твоя мечта сбывается! Для болеющих детей такой счастливый миг особенно ценен, — говорит куратор и идейный вдохновитель проекта Лидия Таран. — Что нужно, чтобы детские мечты исполнялись? Не так уж много. Вера в то, что чудо возможно, и немного помощи от взрослых».

Так, например, события в феврале стали настоящим волшебством из сказки про принцев и принцесс для маленькой девочки Евы из города Антрацит, у которой глиома хиазмы зрительных нервов. Девочка всегда мечтала стать принцессой, и команда проекта “Здійсни мрію” устроила для неё и её принца настоящий бал в Мариинском Дворце.

А для Аниты Горват волшебники проекта организовывают специальный показ мультфильма «Как приручить дракона», потому что девочка мечтает попутешествовать в “реальном” мультике. Анита первой увидит картину на большом экране, станет героиней сказки и покатается на драконе.

Волшебниками уже стали 250 известных личностей, проект поддержали свыше семидесяти организаций: Ник Вуйчич, Дмитрий Комаров, Монатик, Тина Кароль, DZIDZIO, Потап и группа «Время и стекло», Андрей Шевченко, Владимир Зеленский, Робот София, Сборная Украины по футболу, Новая полиция и многие другие.

С их помощью проект исполнил заветные мечты почти ста детей, которые проходят лечение от онкологических и других тяжелых болезней.

В рамках арт-марафона МояДитячаМрія команда проекта «Здійсни мрію» проехала более 6000 км по украинским городам, посетив школы, больницы, социальные центры и семейные фестивали.

Команда собрала 80 000 детских рисунков с мечтами и продолжает тур по городам Украины.

В День святого Николая «Сніданок з 1+1» и Лидия Таран провели традиционный уже благотворительный телемарафон в поддержку проекта «Здійсні мрію».

Благодаря телезрителям, звездам-участникам и организациям, предоставившим эксклюзивные лоты, удалось собрать рекордную за четыре года сумму в 1 миллион 120 тысяч гривен.

К весне организаторы планируют собрать более 100 тысяч таких рисунков-визуализаций, перевести их в пиксели и запустить в космос с помощью гигантского светового луча. Вселенная увидит, о чем мечтают дети, рисунки на альбомных листах, трансформируются в масштабное шоу, объединяющее миллионы людей. Невероятный сигнал в космос! Каждая мечта долетит до звезд!