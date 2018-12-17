Если завтра война. Угроза бомбардировки с воздуха. Спасение в харьковском метро

Вражеская армия грозит Харькову с воздуха. Объявлена воздушная тревога. Граждане должны прятаться в бомбоубежищах. Такова была легенда учений, проведенных в лучшем на такой случай бомбоубежище - метрополитене. От учебной военной тревоги статисты "спасались" на станции метро Исторический музей.

Учения проводились ночью, чтобы не мешать повседневному расписанию харьковской подземки. Когда же метро закрыло свои двери для рядовых граждан, на станции Исторический музей прозвучало объявление, которое будет звучать в случае реальной угрозы бомбардировки с воздуха или обстрела.

Всім працівникам метрополітену - станція Історичний музей переходить в режим прийому населення.

Далее работники метрополитена выполнили то, что им следовало сделать по инструкции: входные двери на станцию ​​были заблокированы в положении, чтобы двигаться сквозь них без помех. Турникеты, наоборот, розблокированы для свободного прохода. Все четыре эскалатора переведены в режим спуска. Все эти действия подкреплялись объявлениями, с целью успокоить тех, кто "спасется" от бомбежки.

Шановні громадяни, запрошуємо вас заходити до станції, дотримуйтесь спокою та порядку.

"Уважаемыми гражданами" во время учений были курсанты-спасатели в гражданском. Они конечно же организованно, без паники, которая могла бы возникнуть в случае реальной бомбежки Харькова, спустились на эскалаторах на станцию ​​и расселись в вагонах представленного поезда метро. Курсанты, которые исполняли роль статистов, в таких учениях участвовали впервые, однако, ничего неожиданного для них не было.

Милен Гончаров, участник учений:

Нам это рассказывают. Буквально каждый месяц у нас есть выступления, есть видео. Ну все это у нас отрабатывается. Мы знаем, что в такой ситуации делать. Мы чувствуем себя, так сказать, под контролем.

Владислав Кирдивар, участник учений:

По сценарию мы тренируемся прятаться от авиаудара в метро. Репетируем, как заходим. чтоб это все происходило без паники и травм, как бы на самом деле.

Также это были учения для медиков, вряд ли останутся без работы в случае реальной необходимости для гражданского населения прятаться в метро во время воздушной тревоги.

Роман Ходырев, врач:

Если, вруг, начинается поступление, массовый какой-то травматизм будет, тогда мы должны будем развернуть сортировочную площадку, сформировать пострадавших по группам тяжести. Для этого у нас есть вот такая вот штука - это скотч, где мы для спасателей определям места нахождения пациентов, которые будут находиться с разной степенью тяжести - это легкие повреждения, средней степени, тяжелые и мертвые.

И дальше - в реальных условиях, врачи начали бы оказывать непосредственную медицинскую помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. В случае паники и давки пострадавшие были бы, в первую очередь, с травмами грудной клетки, живота, черепно-мозговыми травмами и перломами конечностей.

Все этапы учений заняли полчаса. Проверялась слаженность работы сотрудников метро, ​​полиции и спасателей. Заполнение метро статистами во время учений прошло без паники. В реальных же условиях сотрудники метро и спасательных служб не должны растеряться.

Павел Пономаренко, директор Департамента гражданской защиты ХОГА:

Тренування - воно приводить до того, що людина працює на автоматизмі. Якщо вона працює на авутоматизмі, для нього вже якісь зовнішні фактори будуть менше значення мати. То єсть, якщо людина буде готова до виконання обов'язків - це буде циклічно, то він буде виконувати єйо. Кількість людей, яка буде заходити, не буде мати жодного значення.

Сколько граждан может вместить одна станция харьковского метро в случае реальной необходимости использовать ее в качестве бомбоубежища, организаторы учений не говорят. Утверждают, что это секретная информация. И при этом подчеркивают, метро защитит, в случае необходимости, даже от радиационной опасности.