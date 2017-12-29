Etiket в метро заработает с первого февраля. Почему чиновники отложили запуск системы

Первого января система «Е-тикет» в Харьковском метрополитене не заработает. Об этом сообщил Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры.

Внедрение этой системы, признает чиновник, потребовало больше усилий, чем ожидали в начале.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры

Мы обнаружили, условно, разницу между классическим стандартным просчетом… мы его брали не из головы. Допустим, по тем же терминалам на улице. Сегодня четко понимаем по обращениям граждан, что их не хватает и есть четкое распоряжение городского головы, увеличить их количество с 323 до 600.

Эти усилия забрали время, которого, собственно и не хватило на техническое обеспечение Харьковского метрополитена, добавляет Евгений Водовозов. И теперь, убеждает он, инвестор выполнит свои обязательства и подготовит все терминалы, внутри метрополитена, и по одному проходу в каждом вестибюле, до первого февраля. По его словам по всему метрополитена будет установлено 49 терминалов "Е-тикета" этого количества хватит, чтобы электронные билеты можно было приобрести на всех станциях. Далее их количество будет увеличиваться. Хотя спасет ли это от повторения ошибки с наземными терминалами, пока неизвестно. Пока в социальных сетях люди жалуются на то, что еще до запуска системы не работает почти 10% наземных терминалов. Но чиновник настаивает - эта цифра значительно меньшая.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры

На сегодняшний день, то что инвестор мне доложил – не работает 5-6, не процентов, а единиц. Как только они закончат - мы дополнительно будем делать проверку.

Неисправности в работе, по словам чиновника, связанные с перебоями в подаче электорэнергии. Потому что когда исчезает напряжение, а затем с является - терминал самостоятельно не перезагружается и надо вручную его включать. Относительно наземного транспорта, то здесь работы осталось значительно меньше - установить два валидаторы в троллейбусном депо, два в Салтовском трамвайном депо и 26 единиц в Октябрьском трамвайном депо. До 15 января все эти работы должны быть завершены, говорят чиновники.