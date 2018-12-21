Фельдман добился субвенций в 10 млн от Кабмина на ремонт школ в Харькове

21 декабря 2018 г. 16:56
Автор: Алина Тюхай
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Десять миллионов на ремонт школ, детских садов и внешкольных учреждений Холодногорского и Новобаварского районов. Такую немалую сумму выделяет Кабмин благодаря обращениям  народного депутата Александра Фельдмана. По мнению Фельдмана, условия, в которых учатся дети, непосредственно влияют на их здоровье, успешность, а значит - и на будущее. Поэтому народный депутат ежегодно добивается выделения средств из госбюджета для создания в харьковских школах и детсадах достойных условий. Александр Фельдман недавно посетил школы, на ремонт которых в прошлом удалось получить субвенций в сумме двадцати пяти миллионов гривен. По мнению депутата, они изменились кардинально. Все эти учреждения находятся в отдаленных районах, где инфраструктура развита хуже, чем в центре, но Александр Фельдман, уверяет -эту ситуацию они планируют изменить. Так, только в Новобаварском районе были утеплены две общеобразовательные школы, четыре детских сада, и сделаны ремонты в спортивных залах еще нескольких школ. Планируется, что уже сегодня, 21 декабря, десять миллионов гривен поступят в Харьковский бюджет.

 

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