Fridays For Future - Всемирная акция протеста за сохранение климата. Как страйк прошел в Харькове?

Сегодня прошел Всемирный страйк за сохранение климата Fridays For Future. Харьковчане решили присоединиться. Организатор акции протеста в Харькове Ильесс узнал об этом мероприятии в социальных сетях. На всю подготовку ушла неделя, рассказал юноша

Ильесс эль Короба, организатор:

Мы, как часть мира, всей планеты мы не можем не принять участие. В этом, по последней информации, принимает участие более 2000 мест и более 123 стран

Впрочем, желающих принять участие в акции оказалось не много, максимум 40 человек. В забастовке по всему миру участвуют дети, студенты и взрослые, добавили протестующие. Свои мысли ,по поводу создания Нового Зеленого Направления и безопасной окружающей среды, харьковчане выражали в течение часа.

Оксана, преподаватель:

Чтобы люди узнали о проблеме - о ней надо как-то заявит, а это отличный способ, яркий, чтоб люди узнали, что такая проблема существует и может быть желающие присоединятся и в следующий раз их будет больше

Активисты рассказали, планируют продолжить подобные акции, учитывая опыт США, где Fridays For Future проводится уже третий год подряд

