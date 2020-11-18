Газовый рынок открыт для населения, но харьковчане не спешат менять поставщика: не знают или не хотят?

С первого августа государство открыло газовый рынок для населения. Ранее владелец дома не мог выбирать, кто именно и по какой цене поставляет ему газ. Условно говоря, вместе с трубой он получал расчетный счет и компанию-монополиста, которой оплачивал поставки, как это до сих пор происходит с теплом в многоэтажках или водой. Но недавно в газовой сфере бизнесы распределили. Отдельно есть владельцы труб, по которым газ поступает в дома, отдельно компании, которые выкупают это топливо у государства и с выгодой для себя транспортируют в отдельные дома. Разница в цене - их заработок. Именно через эту реформу у потребителей появились отдельные счета за транспортировку газа, то есть за обслуживание тех же труб, и за сам газ. После чего законодатели пошли дальше, и открыли газовый рынок для населения: каждый владелец должен выбрать поставщика и для этого не нужна новая труба, ведь за них он платит отдельно кампании, которая занимается транспортировкой.

Максим Рабинович, директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины":

Немає значення, де знаходиться постачальник, постачальник може знаходиться в інший області, але задовольняти потреби по всій Україні, у нас центральний офіс знаходиться у Київі, але ми постачаємо газ по всій Україні. Для зміни постачальника не потрібно мати якийсь фізічні офіси. Достаньо, що клієнт може через наш сайт подати заявку, чи через Приват 24, чи через офіс ПУМБа, надалі будуть ще кілька банків та логістичних кампаній.

Сегодня в Украине полсотни компаний являются поставщиками газа - это традиционные региональные поставщики, Нафтогаз, частные корпорации. С каждым днем ​​их становится все больше. Чтобы сменить поставщика, зачастую не нужно куда-то идти или ехать. Достаточно зайти на сайт выбранной компании, добавить простой пакет документов - паспорт, идентификационный код, документы на жилье - и присоединиться к новому договору. Далее новый счет абонент получает через вайбер, месседжер, письмом или заходит в свой электронний кабинет. Переход длится около недели, но несмотря на ​​простоту, на него в Харькове решились немногие. Например, почти среди миллиона абонентов компании-поставщика "Харьковгаз сбыт", что является бывшим монополистом, менее 1% разорвали соглашения. Другие платят по старым договорам, которые перезаключать не требуется.

Павел Тындык, директор ООО "ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ":

Договір укладений, ми надаємо послуги нашим клієнтам безперервно, й додаткових заяв, або зверень ми не очікуємо від наших клієнтів. За період з першого серпня, коли були змінені умови на газовому ринку, звернулись з заявами про зміну постачальника близько 600 осіб.

В компании говорят, их потребители выбирают за надежную репутацию и качественный сервис, наличие абонентских отделов и электронные кабинеты. Но сами потребители признаются, они даже не в курсе, что можно как-то изменить условия поставки топлива. Тем более, что это можно сделать отдельно для каждого дома или даже квартиры в многоэтажке.

Екатерина, жительница частного сектора:

Для того, чтобы поменять поставщика газа, мы - целый поселок, у нас проведены трубы, все проложено, мы за свои деньги это все делали, и для этого нужно, чтобы весь поселок об этом мог знать. А так нет, каждый отдельно не будет себе поставщика искать.

Василий, владелец частного дома:

Не зря мы их выбирали, чтоб за них еще и думать, как надо лучше. – То есть, пусть сверху говорять как за газ платить? – Не, ну обищали, пусть исполняют.

Между тем, если проанализировать цены за ноябрь, можно увидеть, что классические региональные поставщики, в том числе и харьковские, являются одними из самых дорогих на рынке. Их цена превышает 8 грн. за куб, в то и время как другие игроки на рынке предлагают за семь и даже шесть гривен. Таким образом, экономия может составить до 25%. Безусловно, это не означает, что цена не повысится, хотя с другой стороны, говорят представители компаний, именно цена, а не дополнительные услуги, такие как чат-боты, является пока наиболее решающим аргументом для потребителей, которые заботятся о разумных коммунальных расходах. Поэтому некоторые поставщики предлагают такие услуги, как цена, закрепленная на год, чтобы удержать абонентов. Кроме того, никто никого не ограничивает в количестве переходов от поставщика к поставщику.

Максим Рабинович, директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины":

На сьогодні перша річ, яку люди використовують, це ціна. 95% змінює постачальника через ціну, тому що зміна ринку дала можливість постачальникам мати різні ціни. Й клієнти, в першу чергу, реагують на ціну. Коли ціна більш менш рівна, вони вибирають додаткові сервіси.

А вот избежать уплаты по счетам при переходе от поставщика к поставщику, вряд ли удастся. Сменить поставщика при наличии долгов можно, но нужно учесть, что могут попросить справку о наличии долгов и отказать в подписаннии договора. Кроме того, за долги за прошлые годы все же придется заплатить, иначе их взыщут через суд. А это еще и штрафные санкции. Сейчас долг потребителей в "Харьковгаз сбыт", составляет 2,3 мдрд грн.

Павел Тындык, директор ООО "ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ":

Ми не вживаємо до своїх клієнтів щодо обмеження вживання газу, примусового відключення домоволодінь від постачань газу, але вимушені вживати заходи у вигляді примусового стягнення боргу в судовому порядку.

Менять поставщика могут и те, кто имеет субсидии. Кроме того, закон предусматривает так называемого поставщика последней надежды. Им стал «Натфогаз». На тот случай, если фирма-поставщик по каким-то причинам не сможет предоставить газ, человек не останется без топлива 60 суток, до выбора нового поставщика ей будет давать газ поставщик последней надежды.