Где сегодня в Харькове нет воды

28 апреля 2018 г. 10:08
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В части домов в нескольких районах Харькова в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращена подача воды.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал»

По предоставленной водоканалом информации, по состоянию на 9:00 водоснабжение отключили по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00.

Слободской район: пр. Гагарина, 41/2 (спаренный стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Благовещенская (Карла Маркса), 16 (стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Рымарская, 6 (п. №1);  до 17:00.; ул. Клочковская, 16; пр. Людвига Свободы, 36-а; пр. Победы, 70 (п. №1) до 20:00.; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6) до 20:00 29.04.18 г.

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