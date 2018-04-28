Где сегодня в Харькове нет воды

В части домов в нескольких районах Харькова в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращена подача воды.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал»

По предоставленной водоканалом информации, по состоянию на 9:00 водоснабжение отключили по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00.

Слободской район: пр. Гагарина, 41/2 (спаренный стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Благовещенская (Карла Маркса), 16 (стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Рымарская, 6 (п. №1); до 17:00.; ул. Клочковская, 16; пр. Людвига Свободы, 36-а; пр. Победы, 70 (п. №1) до 20:00.; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6) до 20:00 29.04.18 г.