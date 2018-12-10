Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 10 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-г (стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №7, стояк) до 17:00 10.12.18 г.; ул. Студенческая, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 17:00 10.12.18 г.; ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), ул. Героев Труда, 29-а (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 212 (п. №3, спаренный стояк), ул. Амосова, 7 (п. №1) до 17:00 10.12.18 г.; ул. Олимпийская, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Болгарская, 14, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7, Григоровское шоссе (Комсомольское), 57, ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 57/59, 65, 47/49, 51, 53/55, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Слободской район:

ул. Оренбургская, 4, ул. Черноморская, 5, ул. Ньютона, 6 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №1, стояк), ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Холодногорский район:

пер. 1-й Золочевский (ч/с), въезд Куряжанский (ч/с), пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Холодногорская, 11 (п. №4, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №2, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), 34 (п. №9, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 10.12.18 г.