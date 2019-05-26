Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 26 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), 74-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3, стояк), ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27.05.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Вальтера, 10 (подъезд) до 20:00 26.05.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, подъезд), пр. Тракторостроителей, 138-в (п. №4, стояк) до 17:00 27.05.19 г., ул. Светлая, 2 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), шоссе Салтовское, 73-г (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6) до 20:00 27.05.19 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1) до 20:00 26.05.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.19 г.