Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 18 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (п. №2, стояк), 36-а (п. №3, стояк) до 18:00 18.11.19 г.; пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), 42-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №6, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 21 (п. №5, стояк) до 20:00 18.11.19 г.; Салтовское шоссе, 145-в (п. №2, стояк) до 20:00 19.11.19 г.

Киевский район:

ул. Вологодская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Дарвина, 33 (п. №2), ул. Продольная, 1 (п. №3,4) до 20:00 18.11.19 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 67 (п. №3, стояк) до 20:00 18.11.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №2, стояк) до 20:00 18.11.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №5, стояк), 71-б (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №4), ул. Деревянко, 46 (п. №2,3, стояк), ул. Клочковская, 197-а (п. №4, стояк) до 20:00 18.11.19 г.