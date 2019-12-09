Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 9 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: пер. Карповский, 3, ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 (п. №1), пр. Дзюбы, 4 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №6, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 6-а, ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №2, стояк) до 18:00 09.12.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Дизельная, 9 до 17:00 09.12.19 г., Салтовское шоссе, 242-б (п. №4, стояк), ул. Амосова, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 10:00 09.12.19 г.; ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Левченко (Губкомовская), 35, пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк), ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №7, стояк) до 20:00 09.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Полярная (ч/с), пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), 75 (п. №3, стояк), ул. Армейская, 126-б (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.19 г.