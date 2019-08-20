Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 20 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 37 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк), пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Индустриальный район:

ул. Шариковая, 37 (стояк) до 17:00 20.08.19 г.

Киевский район:

ул. Барабашова, 46-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 17:00 20.08.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Ферганская, 34 (п. №1), ул. Харьковских Дивизий, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 26 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 49 до 17:00 20.08.19 г., пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк), 156 (п. №4, стояк), 181 (п. №13, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 24-а (п. №3) до 20:00 20.08.19 г.