Главу харьковского окружного админсуда, задержанную на даче взятки подчиненному, отстранили от работы

Главу окружного административного суда, которую подозревают в даче взятки подчиненному судье, отстранили от исполнения обязанностей.

Соответствующее решение сегодня, 13 октября, принял Высший совет правосудия.

Рассмотрение ходатайства исполняющего обязанности Генерального прокурора о временном отстранении судьи Харьковского окружного административного суда от правосудия в связи с привлечением ее к уголовной ответственности значится в повестке сегодняшнего дня заседания ВСП.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, харьковскую судью отстранили от исполнения служебных обязанностей до 22 ноября на время досудебного расследования.

Напомним, глава окружного административного суда Харькова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. В частности, ее подозревают в оказании давления на одного из коллег-подчиненных, а также в том, что глава суда в дальнейшем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября 2020 ее задержали детективы НАБУ совместно с CБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора сразу после передачи ею неправомерной выгоды.

Госслужащей грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Вместе с этим в ОГП напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.