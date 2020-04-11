Google совместно с Apple создадут приложение для отслеживания контактирующих с больными коронавирусом

Компании Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса. Об этом сообщает портал TechCrunch.

"Инженерные команды Apple и Google объединились, чтобы создать децентрализованный инструмент отслеживания контактов, что поможет людям узнать, контактировали ли они с носителем заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Новый инструмент будет работать следующим образом:

Два человека находятся рядом короткий промежуток времени. Их смартфоны через Bluetooth обмениваться анонимными идентификаторами, которые меняются каждые 15 минут. Позже у одного из этих двух человек диагностируется COVID-19, его данные попадают в официальное приложение органов здравоохранения.

После этого, с согласия больного, в новую систему передаются его идентификаторы встреч в течение последних 14 дней. Человек, который вступил в контакт с больным, через то же приложение от органов здравоохранения получает оповещение о контакте с инфицированным.

Отмечается, что пока Google и Apple планируют выпустить для этой цели отдельное приложение. Но в ближайшее время компании хотят внедрить эту функцию непосредственно в свои операционные системы - iOS и Android.