Google совместно с Apple создадут приложение для отслеживания контактирующих с больными коронавирусом

Компании Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса. Об этом сообщает портал TechCrunch.
"Инженерные команды Apple и Google объединились, чтобы создать децентрализованный инструмент отслеживания контактов, что поможет людям узнать, контактировали ли они с носителем заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Новый инструмент будет работать следующим образом:
Отмечается, что пока Google и Apple планируют выпустить для этой цели отдельное приложение. Но в ближайшее время компании хотят внедрить эту функцию непосредственно в свои операционные системы - iOS и Android.