Горсовет выделил дополнительные деньги на сад Шевченко, дороги и зарплаты коммунальщиков

Согласно решению на сессии горсовета, которая состоялась сегодня, 20 сентября, на оплату труда педагогических работников в 2017 году дополнительно направят 22,3 млн грн. На обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам коммунальных предприятий города было предусмотрено 49,6 млн грн. На капремонт школ и детскихдошкольных учреждений направлено 13,7 млн грн, обеспечение деятельности вновь открытых детских садов - 3,4 млн грн.

Расходы на проведение неотложных работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и приобретение медицинского оборудования были увеличены на 24 млн грн, приобретение медикаментов - на 4,2 млн грн, оплату питание детям первых двух лет жизни из малообеспеченных семей - на 1,8 млн грн.

На предоставление долгосрочного кредита на приобретение доступного жилья участникам боевых действий, которые принимали участие АТО, были увеличены на 5 млн грн. Также на 5 млн грн увеличили расходы на приобретение жилья молодым семьям.

На реконструкцию зданий для размещения центров предоставления социальных и административных услуг - 73 млн грн.

Расходы на текущий и капитальный ремонт жилого фонда были увеличены на 95,6 млн грн, установку индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды в жилых домах города Харькова - на 11,4 млн грн, реконструкцию инженерных коммуникаций - на 19,1 млн грн.

На продолжение реконструкции сада им. Шевченко было предусмотрено 40,5 млн грн, на реконструкцию сетей наружного освещения - 50 млн грн, , благоустройство зон отдыха - 30 млн грн.

На реконструкцию дорог было дополнительно направлено 40,9 млн грн, текущий ремонт улично-дорожной сети - 90 млн грн, капитальный ремонт внутриквартальных дорог - 30 млн грн, капремонт и реконструкцию трамвайных путей и переездов - 65,9 млн грн, реконструкцию светофорных объектов - 21,1 млн грн.

Расходы на приобретение специального оборудования для коммунальных предприятий и мусоровозов были увеличены на 5 млн грн.