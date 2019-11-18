Готовим сани летом, телегу зимой, а пенсионные сбережения смолоду®

Украинцы в возрасте от 40 лет все чаще задумываются о том, как жить после окончания трудовой карьеры и выхода на пенсию. Отстраниться от этой мысли даже в молодом возрасте (а молодыми ВОЗ считает людей до 44 лет) почти невозможно, ведь в новостных выпусках периодически появляется информация об изменениях в пенсионном законодательстве, а вездесущая реклама влияет на наше подсознание больше, чем кажется. С другой стороны, 40 лет - это прекрасный возраст, чтобы начать откладывать деньги на безбедную старость. Но что конкретно делать людям, которым пошел пятый десяток? Как сохранить деньги и не потратить их раньше? Забегая вперед скажем, что умный способ обеспечить себе комфорт на пенсии - это начать инвестировать в ценные бумаги уже сегодня.

Ориентация на Запад

Инвестирование в акции и другие ценные бумаги предприятий - это обычная практика сохранения и приумножения средств для граждан США и многих стран Европы. Если в Украине показатель вовлеченности населения к инвестированию не превышает 1%, то в Финляндии инвестируют более 39% всего населения, а в Эстонии - более 51%. Более половины всех американцев также хранят деньги в ценных бумагах.

США, кстати, лидируют не только по общему количеству сбережений, но и по показателю отношения пенсионных активов к ВВП страны. 81% пенсионных доходов они получают из личных инвестиций и взносов в Фонды пенсионного страхования. Это ярко демонстрирует стремление жителей США к реализации «американской мечты», которая предусматривает перспективу процветания страны путем самостоятельного обогащения.

В Украине ситуация пока совершенно противоположная. О введении накопительной пенсионной системы только ведутся дискуссии в кулуарах Верховной Рады, а украинцы отдают предпочтение банковским депозитам, если хотят сохранить средства.

«Почему американцы хранят деньги в ценных бумагах, а не на депозитных счетах?» - спросите вы. Дело в том, что со времен Великой депрессии фондовые индексы находятся в долгосрочном тренде роста несмотря на различные периодические финансовые кризисы. Такой рост позволяет стабильно получать пассивный доход, размер которого перекрывает реальные темпы инфляции.

Эту же модель можно прямо спроектировать на ситуацию в Украине. Ежегодно наличные доллары, которые мы часто просто сохраняем дома, теряют 1-2% в стоимости. Есть ли какое-то решение? Да есть. И о нем мы расспросили у Дениса Белого, аналитика ООО «Фридом Финанс УКРАИНА».

Инвестиции в гособлигации как пенсионные накопления: эффективность и выгода

Все желающие украинцы могут инвестировать в облигации внутреннего государственного займа. Это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Выпуск гособлигаций предусмотренный действующим законодательством Украины и госбюджетом на соответствующий год, поэтому такой способ инвестирования является наиболее безопасным из всех. Это особенно важно, если мы говорим о пенсионных сбережениях.

Если вы выбираете гособлигации как способ сохранить средства, то можете быть уверены, что вернете всю сумму до последней копейки и получите свой процентный доход - это гарантирует государство. С депозитами сложнее - государство гарантирует возврат максимально 200 тыс. гривен в случае непредвиденных ситуаций с банком.

Средний размер доходности облигаций составляет 14,72% в гривне и 5,07% в валюте. Процентная ставка при этом не меняется, поэтому вы точно знаете, сколько прибыли получите. Практически весь доход остается у вас, ведь платить НДФЛ не требуется (оплачивается только 1,5% военного сбора). На практике это выглядит так, что с каждой облигации стоимостью 1150 грн (минимальная стоимость гособлигации в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА) после всех отчислений вы получаете 166,75 грн дохода за год. В долларах сумма чистого ежегодного дохода составляет 57,5 долларов с каждой облигации. Для сравнения: если разместить 1150 грн на депозитном счете по ставке 14,72%, то после уплаты всех налогов у вас по факту остается 136 гривен.

Купить государственные облигации можно только через банки и учреждения, которые имеют лицензию на осуществление такого типа деятельности, в частности в ООО «Фридом Финанс УКРАИНА», отделение которого в нашем регионе находится по адресу г. Харьков, ул. Сумская, 94. Посетите для получения персональной бесплатной консультации инвестиционного менеджера. Если вы хотите узнать о мировом опыте инвестирования, возможности получения дополнительного пассивного дохода, задать свои вопросы аналитику фондовых рынков, посетите бесплатный мастер-класс «Искусство инвестирования».

Ближайший из них состоится 20 ноября в 18:00 по адресу г.Харьков, ул. Скрипника, 14-А (конференц зал в здании Консульства Германии).

Узнать больше можно на сайте компании https://www.ffin.ua/ и по телефону контакт-центра 4343.