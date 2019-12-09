Грипп и ОРВИ на Харьковщине: более ста человек попали в больницу

На Харьковщине со 2 по 8 декабря гриппом и ОРВИ заболели 5204 человека, из них - 3426 детей в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 53,7%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрирован в Нововодолажском районе, самый низкий - в Золочевском.

136 человек, из них 97 детей - госпитализированы.

Из обследованных с начала эпидемического сезона 565 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты обнаружены у 213 человек. У 13 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 7 человек обнаружили вирус гриппа типа А (H3), у 4 (30,8%) - вирус гриппа типа А (атипичный) и у 2 - вирус гриппа типа В. У 47,9% больных выявлен вирус парагриппа, у 39,0% - РС - вирус и у 7,0% - аденовирус.

На основании данного мониторинга ситуации специалисты полагают, что количество больных и эпидемическое распространение вирусов гриппа на территории области будет расти в дальнейшем.

По состоянию на 9 декабря против гриппа привиты 10328 человек, из них 33,6% - это люди из групп риска.