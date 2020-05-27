Харьков в период адаптивного карантина. Как школьники и студенты завершают учебный год?

Лидия впервые вышла на улицу с начала карантина. Говорит неукоснительно соблюдать самоизоляцию смогла благодаря мужу - он оберегая жену взял на себя все заботы по продуктам и многому другому.

Лидия, пенсионерка

Это поскольку я живу здесь рядом - так я уже без маски. А так смотрю тут и кафе работают и транспорта больше стало ну и вообщем-то город оживает. Я надеюсь, что всё благополучно мы скоро будем нормально жить без всяких карантинов.

То что карантин смягчили горожане говорят - заметно, потому как людей на улицах стало значительно больше.

Екатерина

Я живу в районе аэропорта и все у нас на районе, даже на своем сказать бы районе, все ходят только в масках ни в магазин не пустят без маски. Без - никуда.

Так как в условиях пандемии запретили собираться значительными группами людей школьники в этом году не вышли последние звонки, а одиннадцатиклассники потеряли возможность отпраздновать свой выпускной. Валерия в числе последних, говорит по этому поводу не слишком переживает и уже готовится к ВНО и будущему поступлению в университет внутренних дел, хочет стать следователем.

Валерия, выпускница

В аудитории будет по 10 человек. Все будут в своих масках все будут антисептики. Будет проходить всё в таких же условиях, что всё будет хорошо. Естественно мы ждем открытия всего потому что перемещаться по городу не совсем удобно с открытием метро - это стало намного удобнее, так как транспорты были переполненные и было затруднительно, так как были пробки.

А вот Александр готовится к дистанционной сессии в национальном университете радиоэлектроники. Ведь несмотря на то, что недавним решением комиссии по вопросам техногенно- экологической безопасности с 1 июня ВУЗам разрешено работать с карантинными ограничениями - впрочем пока в университете об этом молчат. И до кучи студент уверен - дистанционное образование позволило сэкономить молодежи помимо времени еще и деньги.

Александр, студент

У нас есть портал дистанционного обучения специальный на который мы можем выкладывать задания, ответы нам там. Ну, вообщем хороший у нас портал я считаю. Ну, надеемся что не будет открытия университета потому как не хотелось бы печатать миллион отчетов за раз. Ну и понравилось дистанционное обучение - удобно.

Всего по состоянию на утро к официальной статистике больных на коронавирус прибавилось еще 15 случаев. COVID-19 подтвердился - у жителей Харькова, Балаклейского, Боровского, Кегичевского и Харьковского районов. Всего из 961 случая - 348 человек выздоровели. 41 пациент умер.