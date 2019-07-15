 

Харьковчане беспокоятся о безопасности детей в парке Горького

15 июля 2019 г. 14:13
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На сайте Харьковского горсовета появилась петиция, в котрой власти просят позаботиться о безопасности детей в парке Горького и ограничить передвижение велосипедистов. 

"В парке Горького, особенно в выходные дни, большое количество велосипедистов, зачастую взрослые мужчины, в наушниках, на больших велосипедах и разъезжают на большой скорости. Это недопустимо в пешеходных зонах, где бегают маленькие дети. Это очень опасно для детей. Может произойти трагедия. Предлагаю ограничить передвижение на велосипедах взрослых в парке, в пешеходных зонах или вообще запретить" - пишет автор прошения. 

Если в течение 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, горсовет расссмотрит ее на заседании. 

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