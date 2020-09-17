Харьковчане массово жалуются на аллергию: в чем причина

Харьковчане массово жалуются на аллергию. Это связано с сезонным цветением амброзии полыннолистной. Опасный сорняк растет даже в центре Харькова. Период цветения приходится на конец лета, а завершается уже в середине осени.

Юлия страдает от адского аллергена второй год, говорит, что раньше подобного не было, симптомы появились после тесного контакта с растением в селе у родителей. Теперь из дома без носовичков выйти не получается.

Юлия Илюха, аллергик

Десь півтори тижня тому все це почалося і триває досі. Ось, бачите, я ношу з собою постійно хустинки, бо зазвичай я ношу велику пачку серветок, бо без них неможливо вийти з дому

Избегать амброзии в городе не выйдет, уверяет девушка, а оставаться дома в течение цветения - не выход. Но это и не поможет, ведь пыльца аллергена разносится ветром на расстояние до 10 километров и легко может проникать в квартиры.

Юлия Илюха, аллергик

Наскільки я зрозуміла, наскільки я читала, то уникнути її не вдасться, бо цей пилок розноситься вітром на дуже велику кількість кілометрів, а тим паче зараз така вітряна погода, то навряд чи цього можна уникнути.

Постоянное чихание, сухой кашель, одутловатое лицо, зуд глаз и першение в горле - симптомы аллергической реакции схожи с первыми признаками коронавируса, говорит терапевт-аллерголог Галина Еременко.

Пациенты часто путаются, поэтому самолечение недопустимо, отмечает медик. А без квалифицированного лечения болезнь может обернуться сложными последствиями. Кроме употребления лекарств можно и перестраховаться.

К сезону амброзии, обычно зимой, большинство пациентов проходят профилактику, и уже летом чувствуют себя лучше. Однако первую неделю в благоприятное для аллергена время необходимо соблюдать диету, отмечают врачи. И объясняют это тем, что некоторые продукты содержат активные пищевые аллергены, которые могут спровоцировать и даже осложнить симптомы аллергии.

Галина Еременко, врач терапевт-аллерголог

Перш за все, це - дієта. Дієта - це якщо мається на увазі алергія на амброзію, ми рекомендуємо виключити усі фрукти та овочі на перший тиждень. Для наших пацієнтів це несподівано, але дійсно, коли вони це виключають, у них є полегшення їх стану.

Избавиться амброзии непросто. Однолетнее растение способно дать до ста тысяч семян, поэтому уничтожать аллерген нужно к периоду цветения. Скашивание не является эффективным методом, а вот обработка органическими средствами и гербицидами даст свои результаты.