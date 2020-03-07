Харьковчане могут планировать летний отдых в Черногории

В июне из Харькова запустят сезонный авиарейс в Черногорию. По данным харьковского аэропорта, добраться на курорты балканской страны без пересадок можно будет в течение трех месяцев.

Отмечается, что лайнеры авиакомпании SkyUp Airlines будут курсировать каждую субботу с 6 июня по 19 сентября. В воздухе пассажирам придется провести менее двух часов. Пока билетов в продаже нет.