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Харьковчане могут планировать летний отдых в Черногории
07 марта 2020 г. 17:44
1 просмотр
В июне из Харькова запустят сезонный авиарейс в Черногорию. По данным харьковского аэропорта, добраться на курорты балканской страны без пересадок можно будет в течение трех месяцев.
Отмечается, что лайнеры авиакомпании SkyUp Airlines будут курсировать каждую субботу с 6 июня по 19 сентября. В воздухе пассажирам придется провести менее двух часов. Пока билетов в продаже нет.
Раздел:
Общество
Теги:
аэропорт Харьков
авиарейс в Черногорию
Самолет
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