Харьковчане могут планировать летний отдых в Черногории

07 марта 2020 г. 17:44
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В июне из Харькова запустят сезонный авиарейс в Черногорию. По данным харьковского аэропорта, добраться на курорты балканской страны без пересадок можно будет в течение трех месяцев.
 
Отмечается, что лайнеры авиакомпании SkyUp Airlines будут курсировать каждую субботу с 6 июня по 19 сентября. В воздухе пассажирам придется провести менее двух часов. Пока билетов в продаже нет.

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