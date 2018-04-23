Харьковчане просят отрегулировать двери в метро, чтобы они легко открывались

23 апреля 2018 г. 16:02
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Харьковчане просят чиновников посодействовать в принятии работниками метрополитена решения ослабить рычаг пружин дверей в метро, чтобы они легко открывались.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит чиновников посодействовать, чтобы в КП Харьковский метрополитен отрегулировали натяжение пружин всех дверей на входе в метрополитен.

По мнению автора петиции, двери в метро открываются при приложении человеком большой физической силы.

«Старым людям, больным и детям это иногда даже не под силу; а вследствие такого сильного натяжения пружин на дверях  после входящего дверь отлетает с такой силой, что может и покалечить идущего следом», - считает автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 23 апреля.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

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