Харьковчане просят создать центр для детей с особыми потребностями

18 декабря 2017 г. 10:47
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 Харьковчане просят чиновников создать центр для детей с особыми потребностями. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции отмечает, что «…очень тяжело найти хорошего специалиста, который поставит правильный диагноз, а еще сложнее найти реабилитолога, массажиста и других специалистов, как правило все они в разных районах города. Очень нужен центр, в котором под одной крышей будут все специалисты и группы неполного или полного дня».

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

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