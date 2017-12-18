Харьковчане просят создать центр для детей с особыми потребностями

Харьковчане просят чиновников создать центр для детей с особыми потребностями. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции отмечает, что «…очень тяжело найти хорошего специалиста, который поставит правильный диагноз, а еще сложнее найти реабилитолога, массажиста и других специалистов, как правило все они в разных районах города. Очень нужен центр, в котором под одной крышей будут все специалисты и группы неполного или полного дня».

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.