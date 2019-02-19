Харьковчане спасли от смерти замерзавшего на морозе пенсионера.

Как сообщает паблик Харьков1654, вчера вечером на Французском Бульваре заметили лежащего на обочине пожилого мужчину с палочкой.

Он лежал в мороз -6 на земле, поскольку не мог самостоятельно передвигаться.

Неравнодушные люди остановились, подошли к пенсионеру и увидели, что он замерзает.

Как выяснилось, мужчине стало плохо, поскольку он был после инсульта и лежал уже несколько часов на земле. Мужчина – не бездомный, и у него были при себе документы.

Многие водители, увидев эту ситуацию, остановились и также подошли к мужчине.

Люди вызвали скорую помощь и полицию, которые через 4 минуты прибыли на место.

Мужчину погрузили на носилки, оказали помощь и госпитализировали в больницу.

«Когда закрывали двери скорой помощи, он нам тихо сказал: «спасибо вам», -рассказали очевидцы.

Пользователи соцсети поблагодарили неравнодушных спасителей пожилого мужчины, оказавшегося в беспомощном состоянии.

«Спасибо вам большое! Спасибо за человечность!», «Спасибо всем, кто не прошел мимо!», - говорится в их комментариях.