Харьковчане спасли от смерти замерзавшего на морозе пенсионера.
Как сообщает паблик Харьков1654, вчера вечером на Французском Бульваре заметили лежащего на обочине пожилого мужчину с палочкой.
Он лежал в мороз -6 на земле, поскольку не мог самостоятельно передвигаться.
Неравнодушные люди остановились, подошли к пенсионеру и увидели, что он замерзает.
Как выяснилось, мужчине стало плохо, поскольку он был после инсульта и лежал уже несколько часов на земле. Мужчина – не бездомный, и у него были при себе документы.
Многие водители, увидев эту ситуацию, остановились и также подошли к мужчине.
Люди вызвали скорую помощь и полицию, которые через 4 минуты прибыли на место.
Мужчину погрузили на носилки, оказали помощь и госпитализировали в больницу.
«Когда закрывали двери скорой помощи, он нам тихо сказал: «спасибо вам», -рассказали очевидцы.
Пользователи соцсети поблагодарили неравнодушных спасителей пожилого мужчины, оказавшегося в беспомощном состоянии.
«Спасибо вам большое! Спасибо за человечность!», «Спасибо всем, кто не прошел мимо!», - говорится в их комментариях.