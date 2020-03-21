Харьковчанин продавал медицинские маски из багажника своей машины

21 марта 2020 г. 13:07
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На проспекте Юбилейном мужчина осуществлял продажу медицинских масок из багажника своей машины. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, цену за единицу товара 27-летний «предприниматель» установил в размере 25 гривен.
 
Нарушение обнаружили сотрудники Московского отдела полиции во время мероприятий, направленных на проверку соблюдения правил карантина. У нарушителя изъяли 70 медицинских масок и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

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