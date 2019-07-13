Харьковчанин просит создать автомобильный переезд - петиция

Харьковчанин предлагает мэрии оборудовать автомобильный переезд через железную дорогу и восстановить дорожное покрытие на улице Ковтуна.

Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета.

"Наличие автомобильного переезда позволит частично разгрузить Московский проспект и улицу Киргизскую. Увеличит эффективность и сократит время передвижения для транспортных средств, следующих с улицы Морозова на проспект Льва Ландау и обратно", - отмечается в тексте.

Напомним, для того, чтобы прошение рассмотрел горсовет, петиция должна собрать пять тысяч подписей за три месяца. До конца сбора осталось 89 дней.