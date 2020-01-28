Харьковчанина, заехавшего на внедорожнике под ХОГА, оштрафовали

Председатель общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий уплатил штраф в размере 255 грн за нарушение правил дорожного движения во время акции протеста 23 января.

Как сообщил Сосницкий, патрульные составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях.

В полиции определили, что водитель нарушил пункт 11.13 ПДД, запрещающий движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.