Харьковчанина, заехавшего на внедорожнике под ХОГА, оштрафовали

28 января 2020 г. 12:00
Источник: Суспільне.ua
1 просмотр

Председатель общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий уплатил штраф в размере 255 грн за нарушение правил дорожного движения во время акции протеста 23 января.

Как сообщил Сосницкий, патрульные составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях.

В полиции определили, что водитель нарушил пункт 11.13 ПДД, запрещающий движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.

"За совершенное нарушение ПДД я понес предусмотренную законом ответственность. В отличие от правонарушителя, который руководил авто с иностранной регистрацией в ДТП с Игорем Черняком", - прокомментировал Сосницкий ситуацию. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.