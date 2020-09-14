ХарьковПрайд – секретно и против дискриминации

На выходных в Харькове состоялся Марш Равенства, финальное и традиционно самое массовое мероприятие ПрайдНедели. В этом году организаторы выбрали формат автопробега. Это из-за требований карантина и чтобы избежать провокаций и нападений. Два десятка автомобилей под радужными флагами проехали по улицам города.

Около полудня участники автопробега собираются возле одного из отелей в центре города. Сначала инструктаж полиции.

В случае каких-либо непонятных ситуаций … все уходим направо, ближайшая улица, уходим направо, Одесская, Каштановая. Думаю, водители местные, знаете, как сориентироваться…

Желающие берут флаги с символикой Прайда. Такие флажки надежно крепятся, а в случае опасности их можно быстро убрать. Мария не первый раз принимает участие в Марше равенства, уверена: преследование и преступления на почве ненависти не должны оставаться безнаказанными.

МАРИЯ, участница ХарьковПрайда:

Каждый из нас должен помнить, что сегодня набрасываются на эти слои населения, а завтра этим критерием отсева, отбора или непринятия в обществе может быть всё, что угодно. Просто потому что, не знаю... а Вы носите штаны, а не юбку или ещё что-то.

Формат автопробега выбрали, говорят организаторы, чтобы соблюсти требования карантина. А вот, где и когда ехать, держали в тайне до последнего. На участников Прайда в предыдущие годы, несмотря на усиленную охрану полиции, были нападения со стороны членов праворадикальных организаций.

Я не знаю, що мене може налякати після 6 років на війні…

Волонтера и представителя ЛГБТ-сообщества Николая это не пугает.

НИКОЛАЙ БУДЕРАЦКИЙ, участник ХарьковПрайда:

Ми прагнемо держав, де права людини на першому місці і це є одним з приводів, чому ми вийшли сьогодні. За цим стоять досить серйозні зрушення в правах людини.

Участники АвтоПрайда выстраиваются в три колонны и начинают движение по проспекту Гагарина. Автопробег длился около пятнадцати минут. Порядок охраняли несколько сот правоохранителей. Это полиция, патрульные и Нацгвардия. Все прошло без нарушений общественного порядка.

АННА ШАРЫГИНА, соорганизаторка ХарьковПрайда:

Весь маршрут був біля п’яти кілометрів, мені здається. Я не знаю, з чим порівнювати. Це дійсно безпрецендентно для нас, для українських Прайдів. І ми зробили все, щоб Прайд відбувся і відбудвся безпечно в умовах карантинних обмежень.

АЛЁНА СТРИЖАК, руководительница Патрульной полиции Харьковской области: