Харьковская судья приобрела новый автомобиль в разы дешевле стоимости нового авто

09 марта 2018 г. 12:37
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Судья Фрунзенского районного суда Оксана Алтухова приобрела автомобиль TOYOTA CAMRY 2018 года в три раза дешевле ее рыночной стоимости,  сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Это стало известно из сообщения о существенных изменениях материального положения, которое опубликовано на Едином государственном реестре деклараций.

Стоимость нового автомобиля, как указала судья, составила 227 тысяч гривен.

Стоимость подобного автомобиля в Харькове сейчас составляет более 800 тысяч гривен. Это в разы больше, чем сумма, которую судья указала в сообщении к НАПК. отмечают в ХАЦ.

Стоит отметить, что в декларации за 2016 судья сбережений никаких не указывала.

 

 

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