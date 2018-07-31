Харьковская трагедия: Зайцева была под действием наркотических веществ. Подробности из зала суда

В моче Елены Зайцевой нашли кодеин и фенобарбитал - это опиаты. Но однозначного ответа в документах, подписанных врачом-наркологом Еленой Федирко еще осенью - о том, была ли водитель «Лексуса» в состоянии наркотического опьянения, - нет. Как и самой Федирко, которая внезапно уволилась, и найти ее полиция не в состоянии.

Поэтому представители потерпевших обратились в Министерство здравоохранения, чтобы те развеяли сомнения.

Ответ от профильного учреждения пришел оперативно.

Лариса Матвеева, представитель потерпевших

З урахуванням наданих у запиті відомостей, можливо визначити, що особа 1, а я зазначаю, що ми надавали таким чином відомості про обвинувачену Зайцеву, станом на 18.10.2017 перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих заходів – це однозначна позиція спеціалістів , які спеціалізуються на таких дослідженнях

Полученный ответ от Минздрава Лариса Матвеева попросила приобщить к материалам дела и изучить документы.

Против этого ходатайства ни прокуратура, ни защитники Дронова не возражали, в отличие от адвокатов Елены Зайцевой, которые отмечали, что все экспертизы уже давно проведены и не доверять им - безосновательно

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой

Оцінка даним обставинам дана компетентними установами Харкова, при цьому експерти попереджувалися про кримінальну відповідальність. Їм надавалися всі необхідні матеріали кримінального провадження. Таким чином, дане клопотання адвоката Матвєєвої не є обгрунтованим і не підлягає задоволенню

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Кримінально-процесуальний кодекс передбачає змагальність сторін у судовому розгляді. І кожна сторона має можливість надавати свої докази, які вважає за потрібне. І якщо вони є належними, то вони мають бути долучені.

Обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов во всем полагаются на своих защитников.

А последнему сегодня была нужна не только помощь юриста, а и медиков.

В начале заседания Дронову вызвали скорую - осматривали за закрытыми дверями.

Геннадий Дронов, обвиняемый

- А вы сможете на суде присутствовать? – Да...(кивает) - Что врачи сказали ? - Все нормально, жить буду…Иногда бывают сильные головные боли, которые никуда не ушли...

Следят за перипетиями в суде не только участники процесса.

Александр Захаров пришел на заседание не впервые. Он уверен – таких, как он, должно быть больше, чтобы видеть, каким образом приобщаются доказательства, каким образом допрашиваются эксперты, действительно ли были нарушены правила дорожного движения.

Александр Захаров, представитель общественности

А саме головне - щоби була невідворотність покарання, щоб люди в нашій країні бачили, неважливо яким ти є по життю: чи є ти звичайним робітником або дитиною заможньої людини, щоб була невідворотність покарання. І тоді ті люди, які, напевно, хочуть зробить щось протиправне і роблять щось протиправне, вони замисляться .. «мене ж не «відмажуть», бо ніхто нічого зробити не зможе»!!!

Суд ходатайство адвоката Ларисы Матвеевой приобщил к делу.

Следующее заседание назначили на 7 августа.