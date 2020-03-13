Харьковские школы переходят на дистанционное обучение

Обучение в школах города Харькова в связи с карантином будут проводить дистанционно.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Сегодня, 13 марта, директор Департамента образования Ольга Деменко встретилась с руководителями общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных учреждений.

Она сообщила, что во время карантина из-за коронавируса дети не будут посещать учебные заведения, но это не значит, что они не будут учиться. С понедельника учителя будут работать со школьниками в дистанционном режиме.

Дети будут получать и выполнять задания по учебным предметам дома, а 11-классники смогут лучше подготовиться к ВНО.

«Каждый учитель уже сегодня-завтра спланирует работу, даст задание детям и будет общаться с ними дистанционно», - отметила Ольга Деменко.

Директор департамента подчеркнула, что зарплата работников школ и дошкольных учебных учреждений сохранится согласно тарификации, ведь занятия отменили по независящим от них причинам. Также деньги получат непедагогические работники - уборщицы, гардеробщики и др., которые во время карантина смогут выполнить часть ремонтных работ, запланированных на лето.

Ольга Деменко отметила, что учителя будут ходить на работу, но если у них есть маленькие дети, которых не с кем оставить во время карантина, они могут работать дистанционно из дома. Категорически запрещается отправлять работников в отпуск за свой счет. Учитель может пойти в оплачиваемый отпуск по желанию.

«Подойдите человечно к каждому сотруднику. Учителя не должны страдать от того, что приостановлены занятия, тем более, что у каждого есть масса работы - удаленная работа с детьми, методическая работа, наведение порядка в кабинете, поэтому зарплата педагогических работников сохраняется», - сказала Ольга Деменко.

Также она сообщила, что в Харькове вчера не ввели карантин, потому нужно было время, чтобы родители поняли, с кем оставлять детей, чтобы учителя спланировали работу и провели беседы со школьниками.

Напомним, по распоряжению Кабмина, карантин в учебных учреждениях продлится до 3 апреля. Также в Харькове запрещено проводить массовые мероприятия, спортивные соревнования, закрыты театры, цирк и кинотеатры.