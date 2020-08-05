Харьковский метрополитен и железная дорога получат питание через обновленные сети

АО "Харьковоблэнерго" выполняет реконструкцию воздушной линии 110 кВ "Ивановка - Харьковский кирпичный завод - тяга Слатино". Энергетическая артерия была построена более 60 лет назад и уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс.

В рамках инвестиционной программы текущего года специалисты предприятия планируют установить 14 новых двоколови опоры, заменить провод и грозозащитный трос. Реконструирована таким образом участок воздушной линии позволит обеспечить крайне необходимо третье питания подстанции 110 кВ "Ивановка" от подстанции 330 кВ "Залютино".

Следует заметить, что подстанция "Ивановка" является одним из основных источников питания ключевых объектов региона, а именно Харьковского метрополитена, ЮЖД, Госпрома, а также предприятий промышленного и аграрного секторов.

Благодаря выполнению модернизации высоковольтной линии будет обеспечена высокая надежность электроснабжения потребителей при сложных погодных условий осенне-зимнего периода.