Харьковский международный марафон состоялся: стали известны первые победители

VІ Харьковский Международный марафон проходит сегодня, 14 апреля. В забегах принимают участие около 11 тысяч спортсменов, представители 18 стран - Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии и Турции.

Любители бега и профессионалы бегут на дистанциях 42 км, 10 км, 4,2 км, 1,6 км, а также в эстафете 2x21,1 км.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, стали известны победители и призеры на марафонской дистанции (42 км).

Первым финишировал кенийский спортсмен Роберт Кипкоэч Чируи. 26-летний марафонец пробежал дистанцию за 2 часа 26 минут и 26 секунд. Изначально спортсмен рассчитывал установить новый рекорд марафона, но на 25-м километре повредил ногу, и побить рекорд своего соотечественника не удалось.

«Бежать мне понравилось, хорошая трасса. Погода бежать не мешала, в принципе не холодно. Действительно, хотел установить рекорд, но из-за травмы не получилось. Приятно, что здесь меня тепло встречали, и когда бежал по трассе, харьковчане меня поддерживали», - отметил кениец. По его словам, в Украину он приехал в первый раз, и это его первый украинский марафон.

Второе место на марафоне занял Дмитрий Пожевилов из Чугуева с результатом 2:32:33.

«В Харькове одна из самых сложных трасс марафона. Я изначально понял, что не смогу перегнать кенийского спортсмена, но рассчитывал занять второе место», - отметил спортсмен.

Третье место занял Вадим Сапа из Артемовска с результатом 2:36:49.

Среди женщин первой оказалась Татьяна Вилисова из Днепра (2:48:39), второе и третье место за харьковчанками – Вероникой Калашниковой (2:59:38) и Натальей Караван (3:09:33).

Напомним, что марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников.