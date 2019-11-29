Харьковского полицейского разоблачили на сбыте наркотиков

В Харькове старшего лейтенанта полиции ГУНП в Харьковской области задержали на сбыте наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, задержанному сообщено о подозрении по факту сбыта им наркотических средств на территории Харьковской области по ч.2 ст. 307 УК Украины.

Как было установлено, что старший лейтенант полиции распространяет наркотические средства.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов его незаконной деятельности.

Так, в октябре и ноябре этого года были проведены контрольные закупки наркотических веществ на общую сумму 4 тысячи гривен и изъяты наркотические вещества, которые были направлены на экспертное исследование.

28 ноября 2019 года во время проведения третьей контрольной закупки указанный сотрудник полиции был задержан.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.