"Харьковводоканал" рассчитал тарифы на следующий год. Насколько вырастут расценки на воду?

За один кубический метр холодной воды - чуть более 15-ти гривен, а за водоотведение - около девяти. Такие тарифы на следующий год для населения накануне рассчитали на слушаниях в "Харьковводоканале". Из-за карантина на слушаниях в онлайн-формате приняли участие около тридцати человек.

Яна Хайло, директор финансово-экономического департамента КП «Харьковводоканал

Согласно наших расчетов, увеличение тарифов произойдет на 21, 2 процента. Но это не догма, будут рассматривать данные документе в Киеве, и какие-то тарифы будут в начале 21 года или в декабре 20. Мы еще не знаем. К 1-му июня мы должны подать наши расчеты. В соответствии логике, до 31 декабря они должны быть приняты, чтоб с 1-го января вошли в действие

Как отмечают в КП, при формировании новых тарифов на предприятии принимали во внимание прогнозируемый индекс роста цен производителей промышленной продукции, рост прожиточного минимума для оплаты труда работникам, и увеличение расходов на электроэнергию. Экономисты объясняют, хотя электроэнергию закупают напрямую на рынке, в расходной части тарифа более 45 процентов составляет именно она.

Во время карантина, когда не все люди имели возможность работать, выросла и задолженность горожан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Никак не могу дойти за три месяца доплатить. Никак не хватает

Люди говорят, на оплату коммунальных услуг каждый месяц вынуждены отдавать больше половины семейного бюджета. Ведь средняя сумма платежки - более двух с половиной тысяч гривен. Во время карантина, когда денег не хватает на самое необходимое, платить действительно трудно, говорят люди. Из-за этого вынуждены экономить практически на всем. А вместе с этим жалуются на качество коммунальных услуг.

Не всегда соответствует качество предоставляемых услуг. Воды не было несколько дней холодной, горячей воды не было долгое время, лифт часто ломается, отопление тоже. У нас из 4-х, два стояка не работало. Нам ни разу так и не пересчитали и так и не включили

Любовь Михайловна, пенсионерка

Вода, которая питьевая - она ​​совсем не питьевая, весь город покупает. Ну, и часто рыжая бывает. Это, да. Отопление тоже - когда бывает, когда не бывает. Оно ненормальное. Бывает прохладнее значительнее, чем то за что у нас берут. Ремонты часто бывают. Так что не так, как хотелось бы

Валентина, пенсионерка

Я её даже не использую вообще там не вода, а ржавчина идет. Мы фильтруем её, и фильтруется и все равно в чайнике неделю накипи. Мы покупаем каждый раз воду для питья. Эту воду пить же невозможно, ей даже стирать белье, если белое, то это страшно.

Алевтина Андреевна, пенсионерка

Вот у меня соседи живут, у нее трое детей маленьких. Прописано 7 человек, жить негде. Комнатушки маленькие, грозят каждый раз отрезать. Она крутится вертеться и все дорожает. Я сейчас пошла в аптеку купить пачку лекарства - 222 гривны - я не взяла. Пока буду ждать пенсии. У меня дети, они меня спасают. Они работают

По информации Департамента сбыта КП “Харьковводоканал”, по состоянию на 1-е марта задолженность населения за услуги водоснабжения и водоотведения составляла более 530 миллионов гривен. За месяц долг вырос почти на 29 миллионов гривен.